Rai Sport Sabato 30 Maggio 2026 | in diretta Giro d’Italia America' s Cup - Guida TV orari e telecronisti

Da digital-news.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 23 maggio 2026, la Rai trasmette in diretta il Giro d’Italia e la America's Cup. La programmazione include studi e dirette su Rai 2 e Rai Sport, con copertura completa delle gare e degli eventi principali. La giornata vede telecronisti impegnati a seguire le tappe e le regate, offrendo aggiornamenti in tempo reale. La trasmissione si svolge secondo gli orari stabiliti, con approfondimenti e commenti durante tutta la giornata.

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Sport in TV oggi Sabato 23 Maggio sulla Rai Giro d'Italia, studi e dirette Rai 2 e Rai Sport. In diretta il racconto completo della giornata In vista del weekend, Sabato 23 Maggio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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