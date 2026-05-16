Rai Sport Sabato 16 Maggio 2026 | in diretta Giro d’Italia guida TV orari e telecronisti

Da digital-news.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026, la Rai trasmette in diretta il Giro d’Italia, con tappe che collegano Chieti e Fermo. La copertura si svolge su Rai 2 e Rai Sport, includendo studi e telecronache in tempo reale. La giornata prevede diverse sessioni di trasmissione dedicate alla corsa ciclistica, con orari e telecronisti specifici per ogni fase. La programmazione si concentra sulla copertura della gara, offrendo aggiornamenti e approfondimenti sulle escursioni della competizione.

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Sport in TV oggi Sabato 16 Maggio sulla RaiGiro d'Italia da Chieti a Fermo, studi e dirette Rai 2 e Rai Sport. In diretta il racconto completo della giornata In vista del weekend, Sabato 16 Maggio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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