Rai Sport Sabato 9 Maggio 2026 | Giro d’Italia seconda tappa guida TV orari e telecronisti

Sabato 9 maggio 2026, la seconda tappa del Giro d’Italia si svolge in Bulgaria, con copertura televisiva su Rai 2 e Rai Sport. La giornata prevede studi e trasmissioni in diretta, offrendo un racconto completo dell’evento. La programmazione prevede orari e telecronisti dedicati, permettendo agli spettatori di seguire passo passo le fasi della corsa. La copertura si concentra sulla giornata di sabato, in vista del fine settimana.

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Sport in TV oggi Sabato 9 Maggio sulla Rai Seconda tappa del Giro in Bulgaria, studi e dirette tra Rai 2 e Rai Sport con il racconto completo della giornata In vista del weekend, Sabato 9 Maggio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Rai Sport Sabato 9 Maggio 2026: Giro d’Italia seconda tappa, guida TV, orari e telecronisti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Rai Sport Sabato 2 Maggio - Guida alla programmazione, telecronisti, eventi live e streaming Leggi anche: Giro d’Italia 2026, oggi tappa 1: percorso, altimetria, orari tv e favoriti Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Assoluti Herbalife. L'artistico torna a Cuneo. Finali in diretta RaiSport; Al via la serie playoff Verona-Brindisi: gara uno in diretta in chiaro su Raisport giovedì sera alle ore 20:45; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa; ODERZO: la gara del 1° maggio sulla Rai. Gara 2 si giocherà martedì 11 alle 20:45 alla Vitrifrigo Arena, con diretta in chiaro su Rai Sport. Gara 3 ed eventuale gara4 al Flaminio (giovedì e sabato) #Rimini #Sport x.com