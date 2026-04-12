Uomo accoltellato al collo alla periferia di Milano | 37enne portato in ospedale
Nella sera di ieri, un uomo di 37 anni è stato ferito con un colpo al collo in via Palmanova, nella periferia di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno portato l’uomo in ambulanza all’ospedale Niguarda. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’aggressione. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.
L'aggressione si è verificata in serata in via Palmanova; il 37enne è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Niguarda. Le forze dell'ordine indagano sulla vicenda.🔗 Leggi su Fanpage.it
Roma, lite finisce nel sangue: uomo accoltellato al collo nel palazzo occupatoUna lite che è degenerata nel sangue con un uomo che è stato accoltellato al collo.
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