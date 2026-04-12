Uomo accoltellato al collo alla periferia di Milano | 37enne portato in ospedale

Nella sera di ieri, un uomo di 37 anni è stato ferito con un colpo al collo in via Palmanova, nella periferia di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno portato l’uomo in ambulanza all’ospedale Niguarda. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’aggressione. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.