Scoppia lite per un monopattino | accoltellato ragazzo di 19 anni è gravissimo

Una lite per un monopattino rubato si è conclusa con un ragazzo di 19 anni accoltellato e in gravi condizioni. L’incidente si è verificato ieri sera in via Stalingrado, a Bologna, coinvolgendo almeno due persone. La discussione ha portato a un'aggressione con armi da taglio, lasciando il giovane ricoverato in prognosi riservata nel reparto di emergenza. Indagini sono in corso per chiarire l’accaduto.

Bologna, 30 marzo 2026 – Un monopattino rubato e conteso. È stato questo il motivo della feroce lite che ieri sera, in via Stalingrado, è degenerata in coltellate, con un ragazzo tunisino di 19 anni adesso in gravissime condizioni al Maggiore. La violenza è scoppiata ieri sera intorno alle 21, nell’area nei pressi del Dopolavoro ferroviario, dove I due, entrambi tunisini, hanno iniziato a discutere animatamente. A quanto si apprende, il motivo del contendere era un monopattino che i due avevano rubato sabato insieme. La lite è velocemente degenerata e l’aggressore ha tirato fuori un coltello, con cui ha colpito sotto al petto l’altro. La scena è stata notata da una pattuglia della Polfer che stava in quel momento passando: gli agenti si sono subito fermati e, dopo aver chiamato il 118 per il ferito, hanno bloccato l’aggressore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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