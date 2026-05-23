Ragazza di 17 anni fuori controllo afferra per il collo un agente di polizia a Como | arrestata

Una ragazza di 17 anni è stata arrestata a Como dopo aver aggredito un agente di polizia. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 21 maggio in via Zezio, quando la giovane, dopo aver chiamato le forze dell’ordine, si è scagliata contro gli agenti afferrandoli per il collo. La ragazza ha mostrato un comportamento fuori controllo, costringendo gli agenti ad intervenire e a fermarla.

L'episodio si è verificato in via Zezio a Como nel primo pomeriggio di giovedì 21 maggio. La 17enne prima ha chiamato la polizia e poi si è scagliata contro gli agenti intervenuti. Uno lo avrebbe afferrato al collo. Arrestata e portata al Beccaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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