La polizia ricorda l' agente Antonino Copia è morto in servizio a Mestre 17 anni fa

Ieri mattina, la polizia ha commemorato l’agente Antonino Copia nel 17° anniversario della sua morte, avvenuta il 28 aprile 2009 a Mestre. La ricorrenza è stata segnata da un momento di raccoglimento per ricordare il funzionario, che perse la vita durante il servizio. La cerimonia si è svolta in modo semplice, con la presenza di colleghi e rappresentanti delle forze dell’ordine.

la polizia ha ricordato, ieri mattina, nel giorno del 17° anniversario della morte, l’agente Antonino Copia, morto in servizio il 28 aprile 2009 a Mestre. Dopo la deposizione di una corona d’alloro sulla tomba del poliziotto, che riposa nel cimitero di Catania, è stata celebrata dal cappellano.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Bari, scontro tra moto e auto della polizia: morto un agente fuori servizioLa vittima è un uomo di 53 anni che lavorava nella polizia di frontiera, mentre altre due persone sono rimaste ferite nello scontro sulla provinciale... Leggi anche: La Serie B ricorda Piermario Morosini, morto a Pescara 14 anni fa Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: LA POLIZIA DI STATO DI VENEZIA RICORDA L’AGENTE ANTONINO COPIA CADUTO IN SERVIZIO ALL’ETA’ DI 27 ANNI - Questura di Venezia | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Venezia ricorda l’agente Antonino Copia, vittima del dovere morto a 27 anni. Catania, la Polizia di Stato ricorda l’agente Antonino Copia a 17 anni dalla morteCatania ricorda l’agente della Polizia di Stato Antonino Copia, morto in servizio nel 2009: cerimonia nel 17° anniversario. corrieretneo.it Catania, ricordato l’agente Antonino CopiaLa Polizia di Stato ha ricordato, ieri mattina, nel giorno del 17° anniversario della morte, l’Agente della Polizia di Stato Antonino Copia, morto in servizio il 28 aprile 2009 a Mestre. Dopo la depos ... catanianews.it “RICORDO E COMMEMORAZIONE A CATANIA PER L’AGENTE ANTONINO COPIA: 17 ANNI DOPO IL SACRIFICIO IN SERVIZIO” La Polizia di Stato ha ricordato ieri mattina a Catania l’Agente Antonino Copia, nel 17° anniversario della sua morte, avvenuta il - facebook.com facebook