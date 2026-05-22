Furia contro la polizia a Como | 17enne prende a calci gli agenti spacca il divisorio e ne afferra uno al collo
A Como, un episodio di violenza ha coinvolto una giovane di 17 anni, che ha chiamato il 112 per recuperare alcuni oggetti nell’abitazione del padre. Quando gli agenti sono intervenuti, la ragazza ha iniziato a reagire con violenza, prendendo a calci gli agenti, rompendo il divisorio e afferrando uno di loro al collo. L’episodio ha portato a una serie di interventi da parte delle forze dell’ordine per gestire la situazione.
Prima la chiamata al 112 per chiedere aiuto e recuperare alcuni oggetti personali nell’abitazione del padre, poi una violenta escalation contro gli agenti intervenuti. Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri in via Zezio a Como, dove una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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