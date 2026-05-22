Furia contro la polizia a Como | 17enne prende a calci gli agenti spacca il divisorio e ne afferra uno al collo

A Como, un episodio di violenza ha coinvolto una giovane di 17 anni, che ha chiamato il 112 per recuperare alcuni oggetti nell’abitazione del padre. Quando gli agenti sono intervenuti, la ragazza ha iniziato a reagire con violenza, prendendo a calci gli agenti, rompendo il divisorio e afferrando uno di loro al collo. L’episodio ha portato a una serie di interventi da parte delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui