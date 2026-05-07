Il futuro di Leao al Milan è in bilico dopo le recenti prestazioni. Con l’Atalanta, il portoghese ha visto scadere il suo tempo a disposizione, mettendo a rischio la sua presenza in squadra. Dopo aver mostrato grandi doti, le sue prestazioni altalenanti hanno portato a discussioni sulla sua affidabilità. La possibilità di un addio si fa sempre più concreta, mentre il club valuta le prossime mosse.

Poco più di un mese e Leao festeggerà 27 anni: da sette al Milan, dopo una stagione in Francia e gli esordi in Portogallo, che aveva lasciato seguito a distanza da una causa legale costata milioni di euro. Della vita professionale e familiare di Rafa fanno parte anche uno scudetto, una semifinale Champions e due gemellini che più di un anno e mezzo fa lo hanno reso padre. C’è tutto perché Rafa possa essere considerato nel pieno della maturità personale oltre che sportiva. Per questo il Milan si è ormai stufato di aspettare che diventi un giocatore affidabile, abbandonando il talento discontinuo che è oggi. A maggior ragione se non si parla più di una partita fatta bene e una meno, ma di una lunga serie di prestazioni anonime con l’ultimo gol che risale a oltre due mesi fa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao, tempo scaduto: con l'Atalanta rischia la panchina. Rafa-Milan, l'addio è sempre più vicino

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