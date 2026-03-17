Il Milan ha deciso di considerare la possibilità di cedere Leao, dopo aver espresso insoddisfazione nei suoi confronti. Attualmente si sta valutando una clausola nel contratto del giocatore e ci sono diverse squadre all’estero che hanno manifestato interesse per il suo acquisto. La situazione sta portando a una riflessione sulla futura permanenza dell’attaccante nel club.

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© Calcionews24.com - Leao Milan, il club ora è stufo! Occhio all’ipotesi cessione: dalla clausola alle squadre interessate a lui all’estero

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