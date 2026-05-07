Perché Sinner e gli altri tennisti vogliono boicottare i tornei dello Slam | Prendiamo pochi soldi

Nell’ambito del tennis professionistico, alcuni dei giocatori più affermati hanno espresso la volontà di non partecipare ai tornei del Grande Slam a causa dei premi in denaro considerati insufficienti. Tra loro c’è anche un atleta italiano, che durante un evento a Roma ha dichiarato di essere pronto a sostenere un possibile boicottaggio, sottolineando che senza i loro sforzi non si creano gli spettacoli e gli incassi principali. La questione riguarda dunque la distribuzione dei montepremi in questi tornei.

Sinner a ROma si unisce alla protesta dei top player sui montepremi. L'azzurro sta con gli altri tenni: "Senza di noi non c'è show, pronti a boicottare".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Povero #Sinner, in Italia è costretto a giustificarsi perché lavora e si allena troppo. A Roma zittisce i nostalgici del divertimento: "Ho 24 anni, mi diverto a modo mio anche se lo mostro di meno". https://www.ilnapolista.it/2026/05/sinner-il-mio-divertimento-lo-facc - facebook.com facebook

#Sinner: “Non è solo una questione di soldi, ma di rispetto da parte degli Slam perché senza di noi il torneo non c’è. Siamo stati zitti per tanto tempo e siamo arrivati al momento in cui è giusto parlare. Non chiediamo il 50% dei profitti, ci mancherebbe, ma in qu x.com