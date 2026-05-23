Radici storie di donne | a Piacenza un libro per custodire la memoria femminile

Il 23 maggio, a Piacenza, è stato presentato ufficialmente il progetto "Radici, storie di donne", promosso dalla Commissione speciale delle Elette del comune di Piacenza in collaborazione con Asp città di Piacenza. L'iniziativa ha come obiettivo la raccolta e la custodia delle testimonianze delle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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