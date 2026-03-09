Storie di donne e radici mediterranee | un weekend tra cantautorato e folklore sefardita

Questo fine settimana al Mama’s Club si svolge un doppio concerto con artisti di musica d’autore e interpretazioni di folklore sefardita. Le serate sono dedicate a esplorare le influenze di diverse tradizioni musicali e alle storie di donne con radici mediterranee che si esibiscono sul palco. Due serate che uniscono il canto e le sonorità di origini diverse in un unico evento.

Doppio appuntamento musicale questo fine settimana al Mama’s Club, con due serate dedicate alla musica d’autore e alle contaminazioni tra tradizioni diverse. Venerdì 13 e sabato 14 marzo il palco del club ospiterà due progetti che attraversano storie, culture e sensibilità artistiche differenti, offrendo al pubblico un viaggio tra impegno, memoria e radici musicali. Venerdì 13 marzo, alle 21:30, a salire sul palco è Paola Sabbatani con “Libertà e malinconia”. Un concerto di musica d’autore, in cui storie di vita personale si intrecciano all’impegno politico e sociale, per tratteggiare figure di donne tra forza e fragilità. I brani sono tutte composizioni originali di Paola Sabbatani (testo e musica), arrangiate da Daniele Santimone. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Il risveglio dell'Orso a Mompantero: la Valle di Susa celebra le sue radici tra folklore e gustoNei giorni più freddi dell’anno, in alcune località del Piemonte, non si perde occasione per fare festa celebrando le antiche feste della tradizione...

Salento epicentro di radici e cultura col programma “Capitale del folklore di Puglia”LECCEPOGGIARDO - Sono in partenza le iniziative della Capitale del Folklore di Puglia 2025, alla scoperta delle radici regionali tra cultura, memoria...

Approfondimenti e contenuti su Storie di donne e radici mediterranee...

Temi più discussi: Storie di donne, dall’Afghanistan agli Emirati: la vita delle altre; Giornata della donna a scuola: storie di donne invisibili nella storia; Otto marzo 2026. Ascoltare storie di donne che hanno il coraggio di confessarsi e di vivere nonostante; Femminismo: libri classici e contemporanei da leggere – La guida.

Storie di Donne, Donne nella Storia 2026 di Forum Clodii a OrioloA Oriolo Romano, nella suggestiva Sala degli Avi di Palazzo Altieri, si è svolta sabato 7 marzo 2026 la settima edizione di Storie di Donne, Donne nella Storia, l’appuntamento annuale che l’Associaz ... terzobinario.it

Le voci delle donne, il nuovo format editoriale di Regione Liguria per raccontare tutto l’anno le storie di emancipazione e successoFerro: Con questa nuova iniziativa vogliamo valorizzare il talento e la forza delle donne attraverso un format che non si esaurisca nella ricorrenza dell'8 marzo, ma che accompagni tutto l'anno, coll ... genova24.it

Una delle storie di questo finesettimana. A Ottavia. Chissà se i genitori, i fratelli, gli amici di questo povero ragazzo erano tra coloro che almeno una volta nella vita si sono detti contrari agli autovelox in città. Magari con la solita frase del cazzo: “servono per far - facebook.com facebook

Tra le alti pareti di bottoni e passamanerie, alcune botteghe custodiscono storie che si tramandano attraverso le generazioni. Ed è proprio grazie a una nuova generazione - di nipoti affezionati e abili con gli algoritmi - che diventano virali online, tornando a es x.com