Raccordo Trieste-Venezia | caos e 3 feriti dopo lo scontro tra 4 mezzi

Notizia in breve

Un incidente lungo il raccordo tra Trieste e Venezia ha coinvolto quattro veicoli, causando tre feriti. I soccorritori hanno estratto i feriti dalle carrozzerie dei mezzi, ma non sono state rese note le modalità precise. L’incidente ha provocato disagi e rallentamenti sulla carreggiata. Le cause dello scontro tra il furgone e le auto sono ancora in fase di accertamento dalle autorità.