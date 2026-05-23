Raccordo Trieste-Venezia | caos e 3 feriti dopo lo scontro tra 4 mezzi
Un incidente lungo il raccordo tra Trieste e Venezia ha coinvolto quattro veicoli, causando tre feriti. I soccorritori hanno estratto i feriti dalle carrozzerie dei mezzi, ma non sono state rese note le modalità precise. L’incidente ha provocato disagi e rallentamenti sulla carreggiata. Le cause dello scontro tra il furgone e le auto sono ancora in fase di accertamento dalle autorità.
? Domande chiave Come sono stati estratti i feriti dalle carrozcerie dei veicoli?. Quali dinamiche hanno causato lo scontro tra il furgone e le auto?. Perché il traffico è stato costretto a usare la corsia di emergenza?. Chi dovrà valutare la sicurezza del tratto vicino alla stazione di Duino?.? In Breve 8 persone coinvolte nello scontro tra tre auto e un furgone. Vigili del Fuoco di Opicina e polisoccorso intervengono per estrarre i feriti. Traffico deviato sulla corsia di emergenza nei pressi della stazione di Duino. Criticità rilevata nel tratto autostradale vicino alla stazione di servizio di Duino. Tre persone sono finite in ospedale questa mattina verso le 10 dopo un violento tamponamento a catena avvenuto sul raccordo autostradale 13 in direzione Venezia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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