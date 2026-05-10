A Trieste, nel cuore della città, si è scatenata una rissa tra circa 40 giovani che ha portato a 10 persone ferite. L’episodio si è verificato in un’area molto frequentata del centro. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni dei partecipanti sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, lasciando sul posto i feriti e i testimoni. Le autorità hanno avviato le indagini per identificare i coinvolti.

? Domande chiave Come sono riusciti i partecipanti a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine?. Quali armi improprie sono state utilizzate durante lo scontro tra i giovani?. Chi sono i responsabili identificati dalle indagini per l'uso di spray urticanti?. Perché la zona di via del Lazzaretto Vecchio è diventata così pericolosa?.? In Breve Scontro tra 40 giovani tra piazza Venezia e via del Lazzaretto Vecchio. Uso di cocci di vetro e spray urticante durante la notte del 9 maggio. 10 feriti trasportati in pronto soccorso con ferite non gravi. Residenti segnalano frequenti schiamazzi e vandalismi in zona piazza Venezia. Almeno 10 persone sono risultate ferite durante la violenta rissa avvenuta nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 tra piazza Venezia e via del Lazzaretto Vecchio a Trieste.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, caos in centro: 10 feriti dopo la rissa tra 40 giovani

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