Il pomeriggio di Canale 5 si prepara a una nuova rivoluzione. A partire da giugno 2026, Mediaset modifica ancora una volta il suo daytime, puntando con decisione sulle soap turche che negli ultimi anni hanno conquistato ascolti altissimi. Tra le novità più rilevanti c’è il cambio di programmazione di Racconto di una notte, la serie con Mahir e Canfeza che continua a crescere nel gradimento del pubblico e che ora ottiene più spazio e un nuovo orario. Ma a che ora andrà in onda Racconto di una notte? Perché Mediaset ha deciso di allungarla? E come cambierà l’intero pomeriggio della rete? Scopriamolo insieme. Dal 3 giugno, Racconto di una notte conquista una fascia più ampia del pomeriggio di Canale 5. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte cambia orario: ecco quando va in onda la nuova programmazione Mediaset

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Racconto di una notte, cambio programmazione, La Soap spostata nel pomeriggio.

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