Racconto di una notte non in onda stasera 17 maggio | come cambia la programmazione della soap di Canale 5

Stasera, 17 maggio, la programmazione della soap turca trasmessa su Canale 5 subirà una modifica rispetto alle puntate abituali. La puntata prevista non andrà in onda come di consueto e i telespettatori non potranno seguire la storia dei protagonisti. La serata di domenica sarà quindi diversa dal solito, senza gli episodi che di solito accompagnano il pubblico durante la settimana. La trasmissione sarà sospesa e la programmazione riprenderà normalmente nei giorni successivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sarà una domenica sera decisamente insolita per i fans del serial drammatico turco Racconto di una notte, che stasera – collegandosi come di consueto a Canale 5 – non troveranno ad attenderli i loro beniamini. La serie tv turca stasera non andrà in onda: perché? per scoprire i motivi, le novità sulla programmazione e cosa vedremo al suo posto nel serale di Canale 5. Racconto di una notte cancellata dal palinsesto festivo di Canale 5. Giunta sulla rete ammiraglia Mediaset lo scorso 12 aprile, Racconto di una notte si è dimostrata una serie turca capace di catturare in poco tempo l’attenzione di moltissimi fans italiani. In poche settimane è diventata un vero e proprio punto di riferimento per i telespettatori della domenica sera, che si collegavano a Canale 5 per seguire le vicende di questa coinvolgente dizi turca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Racconto di una notte non in onda stasera, 17 maggio: come cambia la programmazione della soap di Canale 5 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RACCONTO DI UNA NOTTE 14 EPISODIO anticipazioni in italiano 17 maggio Sullo stesso argomento Racconto di una notte cambia programmazione: la novità per i fans di Canale 5Racconto di una notte è la nuova serie tv turca in onda ogni domenica sui teleschermi di Canale 5. Racconto di una notte stasera su Canale 5: le anticipazioni della seconda puntataTra fughe, segreti e matrimoni imposti, Canfeza prova a cambiare il proprio destino mentre Mahir resta diviso tra sentimento e dovere nella seconda... Racconto di una notte, trama 18 maggio #18maggio #raccontodiunanotte #anticipazioni x.com Racconto del miglior viaggio della mia vita (Vietnam, Cambogia e Cina) reddit Racconto di una notte, cambio programmi: allunga in settimana e raddoppia la domenica 24/5Racconto di una notte va in onda tutti i giorni dal 18 maggio e raddoppia la domenica con l'appuntamento in prima serata dal 24 maggio ... it.blastingnews.com Racconto di Una Notte Stop nel prime time di Canale5: La Soap sostituisce La Forza di Una Donna, ecco da quandoCambio di programmazione per Racconto di Una Notte. La dizi turca non ci farà più compagnia nella serata di domenica ma prenderà un posto importante nel daytime di Canale5, con nuove e importanti novi ... comingsoon.it