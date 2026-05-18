La forza di una donna cambia orario | come finisce e quando va in onda l' ultima puntata

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Milano, 18 maggio 2026 – Mediaset rimescola le carte del suo palinsesto pomeridiano e lo fa a partire da oggi, lunedì 18 maggio 2026: La forza di una donna scompare definitivamente dalla fascia pomeridiana su Canale 5. Non si tratta di uno stop momentaneo legato a un giorno festivo, ma di un cambio di rotta definitivo per la programmazione feriale. Al posto delle vicende di Bahar, la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di schierare Racconto di una notte, la serie turca che fino ad ora aveva occupato la domenica sera e che adesso si trasferisce nel daytime quotidiano. Scopriamo cosa succede nell’ultima puntata. Il motivo del cambio. Dietro la cancellazione pomeridiana non c'è un calo di ascolti, bensì la volontà di celebrare la conclusione del serial. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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