Entro giugno 2026 entrerà in vigore la legge sulla trasparenza salariale, che impone nuovi obblighi alle aziende. La normativa, derivata dalla Direttiva (UE) 2023970, riguarda principalmente la pubblicazione delle informazioni salariali e la tutela dei lavoratori contro le discriminazioni. Prima della scadenza, le imprese devono adeguarsi alle disposizioni e garantire la trasparenza delle retribuzioni, con particolare attenzione alla conformità delle comunicazioni. Bizneo HR fornisce una panoramica delle principali misure previste.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Bizneo HR illustra come la Direttiva (UE) 2023970 sulla trasparenza retributiva impatti sulle aziende spagnole, obbligando a pubblicare gli stipendi negli annunci di lavoro, a informare sul divario retributivo di genere e a correggere le differenze ingiustificate entro il 7 giugno 2026 ROMA, ITALIA – EQS Newswire – 7 aprile 2026 – Il tempo stringe: dal 7 giugno 2026 la Direttiva (UE) 2023970 sulla trasparenza salariale sarà esigibile in tutta Europa. Le aziende che non avranno adeguato i processi di selezione e le strutture retributive si esporranno a reali rischi legali. Sebbene l’Italia sia...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Conto alla rovescia per la legge sulla trasparenza salariale: gli obblighi chiave prima di giugno 2026

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