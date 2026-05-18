In un video diffuso nelle ultime ore, un sostenitore di una campagna politica utilizza un font e uno stile di illustrazione che ricordano la propaganda del periodo del Ventennio. I manifesti mostrati nel video sono caratterizzati da un carattere tipografico riconoscibile e da immagini che richiamano le illustrazioni degli anni Trenta, creando un collegamento visivo con quel periodo storico. La campagna fa riferimento a un progetto di legge riguardante il due per mille, con un messaggio che cita un nome proprio, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Il 'font' dei manifesti è inconfondibile: richiama quello della propaganda del Ventennio, così come lo stile delle illustrazioni che sembrano uscite da un film degli anni Trenta. Il messaggio fa il verso a luoghi comuni come «Quando c'era lui i treni arrivavano in orario». Solo che in questo caso il lui è una lei. «Qvando c'era lei». E’ la campagna lanciata da Italia Viva per promuovere la raccolta del due per mille al partito. A spiegare contenuti e scelte grafiche è Matteo Renzi. «Se siete passati dalle stazioni di Roma e Milano avrete visto la nostra nuova campagna», spiega il leader di Italia Viva: «E' stata una bellissima idea dei ragazzi della nostra comunicazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Governo, campagna Renzi per il due per mille in stile Ventennio: "Qvando c'era lei" VIDEO

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