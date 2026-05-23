Questa esperienza sa di casa | giovani e anziani si raccontano attraverso le lettere
Giovani e anziani si sono incontrati in un progetto chiamato ‘Eco – Comunità di storie’, che prevede attività di narrazione, ascolto e condivisione di esperienze. La recente tappa dell’iniziativa si è concentrata sulla scrittura di lettere, attraverso le quali i partecipanti si sono raccontati e hanno condiviso sentimenti di vicinanza e familiarità. L’obiettivo è creare un ponte tra le generazioni, favorendo l’interazione e la comprensione reciproca. La partecipazione ha coinvolto persone di diverse età, tutte impegnate a condividere le proprie storie.
Un progetto che sa di casa, amicizia e vicinanza. Nei giorni scorsi si è svolta una nuova tappa di ‘Eco – Comunità di storie’, l’iniziativa che mette in dialogo giovani e anziani attraverso attività di narrazione, ascolto e condivisione di esperienze. Dalle testimonianze dei protagonisti ‘over’ è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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