Cara nonna ti scrivo a Firenze 3.200 lettere per unire giovani e anziani delle Rsa

A Firenze, 3.200 lettere sono state scritte per mettere in contatto giovani e anziani delle Residenze sanitarie assistenziali. L’iniziativa coinvolge persone di diverse età che hanno scelto di comunicare attraverso lettere scritte a mano, creando uno scambio che richiede tempo e cura. In un periodo in cui i messaggi digitali dominano le relazioni, questa iniziativa si propone di favorire un dialogo più diretto e personale tra le generazioni.

In un’epoca di messaggi rapidi e relazioni spesso frammentate, c’è ancora spazio per parole che richiedono tempo, attenzione e attesa. È da questa idea che prende forma il progetto di corrispondenza epistolare promosso dal Consorzio Zenit, realizzato grazie al contributo di Fondazione Amplifon.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate “Cara nonna ti scrivo”, 3.200 lettere per abbattere la distanza tra generazioni. L’iniziativa a FirenzeNell'era dei messaggi istantanei e delle notifiche in tempo reale, c'è ancora chi sceglie la penna, la carta e la lentezza della posta per... Anteas Crotone: nuova presidenza per unire giovani e anzianiL’assemblea dei soci di Anteas San Paolo di Crotone si è riunita presso la struttura sanitaria Starbene, sancendo l’elezione all’unanimità di Rita... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cara nonna ti scrivo, a Firenze 3.200 lettere tra giovani e anziani; Toscana-Messico, Consorzio Vino Chianti: Vino come ponte; ELOGIO DEL GIOCO; Buon compleanno Leonardo. I luoghi leonardiani nella sua Toscana. Cara nonna ti scrivo, 3.200 lettere per abbattere la distanza tra generazioni. L’iniziativa a FirenzeIl progetto epistolare del Consorzio Zenit ha coinvolto 542 ragazzi under 18 e 542 anziani over 60 in un anno di corrispondenza. Il gran finale al Teatro Cartiere Carrara con il Festival dei legami i ... orizzontescuola.it 'Cara nonna ti scrivo', a Firenze 3.200 lettere tra giovani e anziani che si incontreranno a teatroPiù di tremila, precisamente 3.200, le lettere che si sono scritti giovani e anziani nell’ambito del progetto di corrispondenza epistolare promosso dal Consorzio Zenit che vedrà il suo culmine nel Fe ... 055firenze.it Cara nonna ti scrivo. Una mostra, letture e un talk con Maria Grazia Calandrone e Nikolai Prestia al Teatro Cartiere Carrara Firenze facebook