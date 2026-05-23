Quattro nuovi asili nido comunali e nuove tariffe per le famiglie a partire da settembre | le novità illustrate dalla giunta Masci

A partire da settembre, saranno aperti quattro nuovi asili nido comunali e verranno introdotte nuove tariffe per le famiglie. La giunta comunale ha comunicato queste modifiche durante una riunione, con dettagli forniti dal sindaco, dal vicesindaco e dalla dirigente del settore. La presentazione riguarda le misure adottate per il prossimo anno scolastico negli asili nido della città.

L'amministrazione Masci, con il sindaco Carlo Masci, il vicesindaco Gianni Santilli e la dirigente comunale di settore Roberta Pellegrino, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il prossimo anni scolastico negli asili nido cittadini. Ci saranno quattro nuove strutture in apertura. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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PodCap 55012 - Ep 25 - 120 nuovi posti nei nidi comunali

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