Asili nido comunali a Bari pubblicato il bando 2026 27 | da oggi al via le iscrizioni
A Bari sono state aperte le iscrizioni per gli asili nido comunali per l'anno educativo 20262027. La ripartizione Politiche educative e giovanili ha pubblicato ufficialmente il nuovo bando cittadino, che permette ai genitori di presentare le domande a partire da oggi. Le procedure di iscrizione restano aperte fino a una data che sarà comunicata successivamente. L'iniziativa riguarda le strutture gestite dal Comune e mira a garantire l'accesso ai servizi per i bambini della città.
Si riaprono le porte dei nidi d'infanzia comunali a Bari per il prossimo anno educativo 20262027. La ripartizione Politiche educative e giovanili del capoluogo pugliese ha infatti pubblicato il nuovo bando cittadino, dando ufficialmente il via alla presentazione delle domande a partire da oggi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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