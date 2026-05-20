Asili nido comunali a Bari pubblicato il bando 2026 27 | da oggi al via le iscrizioni

A Bari sono state aperte le iscrizioni per gli asili nido comunali per l'anno educativo 20262027. La ripartizione Politiche educative e giovanili ha pubblicato ufficialmente il nuovo bando cittadino, che permette ai genitori di presentare le domande a partire da oggi. Le procedure di iscrizione restano aperte fino a una data che sarà comunicata successivamente. L'iniziativa riguarda le strutture gestite dal Comune e mira a garantire l'accesso ai servizi per i bambini della città.

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