Quasi 4mila biglietti in prevendita E dall’Abruzzo sono già in 500

Quasi 4.000 biglietti sono stati venduti in prevendita per la partita tra Spal e Santegidiese, con circa 500 acquistati dall’Abruzzo. A meno di 48 ore dal calcio d’inizio, si registra un alto interesse tra i tifosi, che hanno già assicurato una buona presenza allo stadio. La vendita continua online e presso i punti vendita autorizzati.

Nel tardo pomeriggio di ieri, a poco meno di 48 ore dal fischio d’inizio di Spal-Santegidiese, risultavano venduti 3.886 biglietti. Tra questi, 412 per il settore ospite. In realtà, sui canali ufficiali del club abruzzese già all’ora di pranzo di ieri è stato comunicato il raggiungimento di quota 500. Quel che è certo è che circa 4mila tifosi si sono già assicurati un posto sugli spalti dello stadio Mazza per la semifinale di andata di domani alle 16. La vendita libera (valida anche per gli abbonati che non hanno usufruito della prelazione), prosegue oggi online su etes.it, presso la tabaccheria L’Angolo della Fortuna in viale Krasnodar 31 e presso la biglietteria di corso Piave dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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