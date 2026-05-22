L’evento si avvicina rapidamente e nei primi due giorni di prevendita sono stati venduti circa 1.900 biglietti. Tra questi, 400 sono stati acquistati dai tifosi della Santegidiese, che hanno già occupato una quota consistente dei posti disponibili. La richiesta di ingressi continua a crescere, con un numero di biglietti ancora disponibili che si riduce di giorno in giorno. La manifestazione attirerà un pubblico numeroso, con molti spettatori già pronti a partecipare.

Sono quasi 1.900 i biglietti staccati nei primi due giorni di prevendita, ma il dato più clamoroso è che tra questi sono 400 i tagliandi bruciati dai tifosi della Santegidiese. Nel settore ospiti ne sono stati messi a disposizione altri 200, quindi è probabile che domenica allo stadio Mazza saranno 600 i supporters al seguito della squadra di Cappellacci. Davvero niente male per Sant’Egidio alla Vibrata, un comune della provincia di Teramo di 9.900 abitanti. Dall’Abruzzo arriveranno almeno quattro pullman, oltre a tante auto. La partita dei playoff è al centro dei pensieri dei tifosi, ma sono in tanti quelli che hanno deciso di partire il giorno prima con la famiglia per visitare la nostra città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cresce l’attesa. Quasi duemila biglietti già venduti. E 400 sono ospiti

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