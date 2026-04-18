Adesso posso dirlo Garlasco Roberta Bruzzone tira fuori tutto in diretta | Nuzzi e il pubblico di Quarto Grado increduli

Durante una puntata di un programma televisivo, la criminologa ha rivelato dettagli inediti riguardo al caso di Garlasco, lasciando il pubblico e il conduttore sorpresi. La Procura di Pavia si appresta a concludere le indagini sul delitto di Chiara Poggi, mentre in diretta si sono approfonditi aspetti fino a ora rimasti nascosti. Le nuove dichiarazioni alimentano discussioni e sollevano interrogativi sulla ricostruzione dei fatti.

Nuovi sviluppi sul caso di Garlasco. Mentre la Procura di Pavia si accinge a chiudere le nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, emergono rivelazioni televisive che stanno facendo molto discutere e aprono possibili ulteriori interrogativi su tutta la vicenda. Al centro del confronto ci sono gli audio di cui ha parlato Roberta Bruzzone a Quarto Grado. Nei giorni scorsi la famosa criminologa aveva spiegato di essere in possesso di registrazioni definite “deliranti”, nelle quali alcune persone vicine alle indagini farebbero riferimento a un presunto movente legato alla cocaina, chiamando in causa anche Marco Poggi, Andrea Sempio e Stefania Cappa.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, Roberta Bruzzone per la prima volta dentro la villetta del delitto di Chiara Poggi

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