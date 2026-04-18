Adesso posso dirlo Garlasco Roberta Bruzzone tira fuori tutto in diretta | Nuzzi e il pubblico di Quarto Grado increduli

Da caffeinamagazine.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata di un programma televisivo, la criminologa ha rivelato dettagli inediti riguardo al caso di Garlasco, lasciando il pubblico e il conduttore sorpresi. La Procura di Pavia si appresta a concludere le indagini sul delitto di Chiara Poggi, mentre in diretta si sono approfonditi aspetti fino a ora rimasti nascosti. Le nuove dichiarazioni alimentano discussioni e sollevano interrogativi sulla ricostruzione dei fatti.

Nuovi sviluppi sul caso di Garlasco. Mentre la Procura di Pavia si accinge a chiudere le nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, emergono rivelazioni televisive che stanno facendo molto discutere e aprono possibili ulteriori interrogativi su tutta la vicenda. Al centro del confronto ci sono gli audio di cui ha parlato Roberta Bruzzone a Quarto Grado. Nei giorni scorsi la famosa criminologa aveva spiegato di essere in possesso di registrazioni definite “deliranti”, nelle quali alcune persone vicine alle indagini farebbero riferimento a un presunto movente legato alla cocaina, chiamando in causa anche Marco Poggi, Andrea Sempio e Stefania Cappa.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, Roberta Bruzzone per la prima volta dentro la villetta del delitto di Chiara Poggi

Video Garlasco, Roberta Bruzzone per la prima volta dentro la villetta del delitto di Chiara Poggi

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