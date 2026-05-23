Nella puntata di Quarto Grado del 22 maggio, condotta da Gianluigi Nuzzi, è andato in scena uno dei momenti più accesi della stagione. Al centro della discussione, come spesso accade, il cold case di Garlasco. Tra gli ospiti figuravano la criminologa Roberta Bruzzone e l’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio. La tensione è esplosa quando Bruzzone ha chiesto conto a Lovati del suo operato difensivo e, soprattutto, della gestione dei compensi ricevuti dalla famiglia Sempio, stimati tra i 45 e i 60mila euro. La criminologa ha messo in discussione la trasparenza con cui l’avvocato avrebbe rendicontato la propria attività, chiedendo se fosse stato fornito un dettaglio delle ore lavorate e delle spese sostenute. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quarto Grado, scontro Bruzzone-Lovati:"Ma vattela a prendere...", "Spegnete il microfono!"

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SCONTRO CHOC A QUARTO GRADO: LOVATI ESAGERA CON LA BRUZZONE VATTELA A PRENDERE NEL.. NUZZI FURIOSO

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