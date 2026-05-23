Quanta Ravenna nei convocati del l’Italvolley

Il ct della nazionale italiana maschile ha annunciato i 30 convocati per la Volleyball Nations League, che si svolgerà tutta l’estate. La lista include diversi giocatori e ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati di pallavolo di Ravenna. L’elenco ufficiale è stato comunicato nelle ultime ore, segnando l’inizio di un lungo torneo internazionale. La presenza di atleti ravennati tra i convocati è stata evidenziata come motivo di orgoglio per la città.

Il ct della nazionale azzurra maschile Fefé De Giorgi ha ufficializzato la lista dei 30 convocati per la prossima Volleyball Nations League che caratterizzerà tutta l’estate del volley, un moto d’orgoglio ha pervaso tutto l’ambiente della pallavolo ravennate. Su 30 convocati infatti, ce ne sono ben 8 che hanno mosso in primi passi nella pallavolo che conta proprio con la maglia del Porto Robur Costa. E il numero avrebbe potuto essere anche più cospicuo se ‘Checco’ Recine non si fosse infortunato al tendine d’Achille. Resta comunque il grande significato di questo rilievo statistico, che evidenzia come, nell’ultimo decennio, la Consar Ravenna si stata il terreno ideale per coltivare e lanciare in orbita tanti giovani prospetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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