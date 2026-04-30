Ravenna Capitale del mare Ora investire nei collegamenti

Da ilrestodelcarlino.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ravenna, città che ha ricoperto il ruolo di capitale per tre diverse epoche, continua a essere al centro di discussioni legate allo sviluppo infrastrutturale. Recentemente, si è parlato di potenziali investimenti nei collegamenti stradali e ferroviari per favorire il rilancio del territorio. La città, nota anche come “Capitale del mare”, si prepara a rafforzare le connessioni con altre aree, con un occhio particolare alle opportunità di crescita economica e turistica.

di Tiziano Samorè * Ravenna è stata capitale per ben tre volte, diventando il fulcro del mondo tardo-antico e bizantino: capitale dell’Impero Romano d’Occidente (402-476 d.C.), capitale del Regno degli Ostrogoti (493-540 d.C.) e capitale dell’Esarcato Bizantino (584-751 d.C.). È grazie a questa eredità straordinaria, se Ravenna è stata spesso inclusa nel Grand Tour italiano della nobiltà europea e oggi vanta ben otto monumenti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Ma è anche necessario ricordare che l’imperatore Onorio scelse come capitale la nostra città, preferendola a Milano, per la sua posizione strategicamente protetta dalle paludi che la circondavano e per la vicinanza del Porto di Classe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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