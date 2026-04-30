Ravenna Capitale del mare Ora investire nei collegamenti

Ravenna, città che ha ricoperto il ruolo di capitale per tre diverse epoche, continua a essere al centro di discussioni legate allo sviluppo infrastrutturale. Recentemente, si è parlato di potenziali investimenti nei collegamenti stradali e ferroviari per favorire il rilancio del territorio. La città, nota anche come “Capitale del mare”, si prepara a rafforzare le connessioni con altre aree, con un occhio particolare alle opportunità di crescita economica e turistica.

di Tiziano Samorè * Ravenna è stata capitale per ben tre volte, diventando il fulcro del mondo tardo-antico e bizantino: capitale dell’Impero Romano d’Occidente (402-476 d.C.), capitale del Regno degli Ostrogoti (493-540 d.C.) e capitale dell’Esarcato Bizantino (584-751 d.C.). È grazie a questa eredità straordinaria, se Ravenna è stata spesso inclusa nel Grand Tour italiano della nobiltà europea e oggi vanta ben otto monumenti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Ma è anche necessario ricordare che l’imperatore Onorio scelse come capitale la nostra città, preferendola a Milano, per la sua posizione strategicamente protetta dalle paludi che la circondavano e per la vicinanza del Porto di Classe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ravenna Capitale del mare. Ora investire nei collegamenti" Notizie correlate Ravenna Capitale italiana del mare, un milione per il Comune: "Ma ora il dossier andrà ripensato"Ad aprire le danze del calendario di iniziative sarà l'inaugurazione della statua del Marinaio. Ravenna Capitale del Mare 2026. Ma Gaeta rilancia con il progetto “GA26 – Città del Mare”Gaeta, 13 marzo 2026 – Ravenna è stata proclamata Capitale Italiana del Mare 2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Capitale del Mare, Barattoni: Progetto da 8 milioni con oltre 70 iniziative. Critica La Pigna: Navigate a vista; Weekend del 1°maggio a Ravenna; Cosa vedere a Ravenna: Mosaici, Storia e Mare d'Estate 2026; Una mostra per ricordare l’ammiraglio Straulino, leggenda marittima e sportiva nazionale. Ravenna Capitale del mare: ecco quanto è costata la kermesse di aprileDal concerto di Casadei agli aquiloni in spiaggia: tutti i numeri e i protagonisti del debutto come regina dell’Adriatico ... ravenna24ore.it Ravenna capitale del mare 2026, de Pascale: Riconoscimento importante per la nostra storia e la nostra vocazioneCosì il presidente della Regione Emilia-Romagna, nonché ex sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, commenta la designazione a Capitale del Mare. Ravenna - dice de Pascale - è uno dei grandi porti ... ilrestodelcarlino.it Al Mercato Coperto fino al 10 maggio, con un convegno in programma il 9. La mostra si inserisce nel calendario di Ravenna Capitale del Mare - facebook.com facebook La Darsena di Ravenna, da sempre legata alle attività sull’acqua della città, si sviluppa all’orizzonte, fino al mare Da qui prende il via la Festa del Mare, tre giorni di eventi che inaugurano l’anno di Ravenna Capitale del Mare. #myRavenna x.com