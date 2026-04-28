ItalVolley Fanizza e Guzzo nella lista dei convocati di De Giorgi per l' estate azzurra

Il CT della nazionale italiana di volley ha annunciato la lista dei convocati per l’estate. Tra i nomi selezionati ci sono anche due giocatori del Cisterna Volley, Alessandro Fanizza e Tommaso Guzzo. La squadra comincerà gli allenamenti l’11 maggio, preparando le amichevoli e la partecipazione alla Volleyball Nations League prevista da giugno in poi. La lista include diversi atleti convocati per le competizioni estive.

Buone notizie per il Cisterna Volley. Ci sono anche Alessandro Fanizza e Tommaso Guzzo nella long list degli azzurri che l’11 maggio inizieranno a lavorare in vista dell’estate del volley maschile italiano: si parte con le amichevoli, si prosegue con la Volleyball Nations League da giugno ad.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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