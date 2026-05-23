Un dipendente è stato licenziato dopo ripetuti ritardi e mancanza di professionalità. La sentenza ha stabilito che tali comportamenti sono sufficienti per giustificare il licenziamento. La decisione si basa sulla valutazione delle mancanze sul lavoro e sulla loro gravità. Il giudice ha confermato che il mancato rispetto delle regole e la scarsa diligenza sono cause legittime per la perdita del posto. Nessuna altra motivazione è stata presa in considerazione.

La perdita del posto di lavoro è una giusta conseguenza non soltanto in presenza di comportamenti gravissimi o fraudolenti, ma anche quando il dipendente — con ritardi continui, scarso rispetto delle direttive aziendali e prestazioni tecnicamente inadeguate — compromette il rapporto fiduciario con il datore. Fino a provocare danni concreti all’impresa. È questo il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza 13722 del 2026, che ha confermato il licenziamento disciplinare di un lavoratore subordinato attivo nel settore informatico. La decisione affronta diversi temi chiave come il valore della fiducia in ufficio, la proporzionalità della sanzione disciplinare, il ruolo delle prove testimoniali nel processo e i limiti entro cui la Cassazione può intervenire sulle valutazioni compiute dai giudici di merito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quando ritardi e scarsa professionalità costano il posto di lavoro, la sentenza

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