Maestri del lavoro 21 stelle Esempi di professionalità

Si è svolta al Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Milano la cerimonia di consegna delle 21 stelle ai maestri del lavoro, riconoscimenti che vengono attribuiti per la loro professionalità. Durante l'evento, il console ha commentato come questo premio rappresenti un incentivo a rafforzare i progetti rivolti ai giovani. La cerimonia ha celebrato figure di rilievo nel settore, premiando le loro carriere e il contributo al mondo del lavoro.

LE ONORIFICIENZE. La cerimonia al Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Milano. Il console: «Riconoscimento che ci spinge a rafforzare i progetti coi giovani». Il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano ha ospitato il Primo Maggio la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito ai nuovi Maestri del lavoro. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha concesso la decorazione con il diploma a 21 bergamaschi. All’appuntamento erano presenti il prefetto Luca Rotondi e il console dei Maestri del lavoro della nostra provincia, Gianluigi Belotti; il prefetto di Milano, Claudio...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Maestri del lavoro, 21 stelle. «Esempi di professionalità» Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer Notizie correlate La provincia ha 11 nuovi maestri del lavoro, esempi di fedeltà e impegno professionaleVenerdì mattina, 1 maggio, nel Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo, a Bologna, 11 cittadini della provincia di Forlì-Cesena sono stati insigniti... Stelle al Merito del Lavoro, dieci premiati della provincia di Terni tra i nuovi 'Maestri del Lavoro' umbri I NOMISono dieci i lavoratori della provincia di Terni insigniti nel 2026 della Stella al Merito del Lavoro, l’onorificenza conferita con decreto del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 21 nuovi Maestri del Lavoro bellunesi; Festa del Lavoro, 21 nuovi Maestri premiati con la Stella al Merito; Belluno, ventuno nuovi maestri del Lavoro: ecco chi sono; IL PREFETTO INCONTRA I NUOVI MAESTRI DEL LAVORO. Trieste, venerdì la consegna delle Stelle al merito del lavoro 2026: 21 nuovi Maestri del lavoro premiatiSi terrà venerdì 1° maggio, nel Salone di rappresentanza della Prefettura di Trieste, la cerimonia ufficiale di consegna delle Stelle al merito del lavoro 2026, conferite dal Presidente della Repubbli ... triestecafe.it Maestri del lavoro, 21 stelle. «Esempi di professionalità»La cerimonia al Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Milano. Il console: «Riconoscimento che ci spinge a rafforzare i progetti coi giovani». ecodibergamo.it Maestri del Lavoro: l'onorificenza attribuita a Rocco Cannarsa - facebook.com facebook 1/5/26.Mestre-Polesine.Ecco i 9 Maestri del Lavoro del Polesine che stamane al Toniolo hanno ricevuto le insegne di Maestro del Lavoro con firme del Ministro del lavoro Calderone e di Mattarella:Bellesia, Bianchi, Bordin, Borella, Chiozzi, Contiero, Foletti, N x.com