Il partito di destra ha risposto ai manifesti di Italia Viva, che celebrano treni puntuali, con accuse sul passato. Un esponente di FdI ha detto che “quando c’era lui” le banche fallivano, riferendosi a periodi precedenti. La replica si concentra sul passato politico, senza riferimenti a eventi recenti. La polemica si inserisce in un confronto pubblico che coinvolge anche altri commentatori, senza coinvolgimento diretto di istituzioni o enti.

“Quando c’era lui”. “Quando c’era lei”. “Quando c’era Renzi”. Prosegue sul filo dell’ironia il batti e ribatti sulla campagna promossa da Italia Viva sui treni che arrivavano in orario, ma ora non più. La campagna anti-governativa dei renziani – che hanno tappezzato le stazioni di grandi manifesti stile Ventennio vicini ai maxi-schermo di arrivi e partenze- si è rivelata un boomerang per il promotore. L’ironia è la virtù dell’intelligenza. E non è un caso che la premier abbia riconosciuto a Renzi l’efficacia comunicativa della trovata in una dichiarazione ufficiale, a netta smentita di chi la dipingeva profondamente “irritata”. E lui, altrettanto sportivamente ha riconosciuto sul Foglio le parole di apprezzamento della premier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Quando c’era Renzi fallivano le banche”: FdI replica ai manifesti di Italia Viva. Giorgianni: “Gli italiani ricordano”

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