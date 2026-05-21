Renzi lancia la campagna per il 2x1000 di Italia Viva manifesti Quando c’era lei contro Meloni stile Ventennio - VIDEO
Nei manifesti diffusi si leggono slogan quali "Qvando c'era lei si pagavano le tasse", "Qvando c'era lei i treni arrivavano in ritardo", "Qvando c'era lei i giovani scappavano dall'Italia", "Qvando c'era lei l'Italia era meno sicura", "Qvando c'era lei la spesa si pagava di più", "volti a denunciare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Ma Giorgia anziché prendertela con @fsitaliane e @matteorenzi fai una bella telefonata al ministro dei trasporti Salvini. Lui si occupa di tutto, anche della famiglia nel bosco, meno dei ritardi e disservizi per i viaggiatori x.com
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