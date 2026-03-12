Sversamento rifiuti a Qualiano | discarica abusiva in zona Pozzo Nuovo

A Qualiano, nella zona Pozzo Nuovo, sono stati trovati rifiuti speciali e fusti sospetti abbandonati su un terreno agricolo. Si tratta di un nuovo episodio di sversamento di materiali di scarto in un’area vicino alle coltivazioni. Le autorità hanno segnalato la presenza di questa discarica abusiva, che si aggiunge ad altri casi verificatisi nella zona.

Sanità, Giuliano (UGL): “12 marzo, giornata contro la violenza sugli operatori. La loro sicurezza non è negoziabile” Tangenziale di Napoli: trasporta rifiuti speciali senza autorizzazioni. La Polizia di Stato denuncia un 50enne. Sequestrati veicolo e carico BACOLI: estorsione al cantiere, i carabinieri osservano la scena col drone. 31enne in manette, recuperato il denaro Monte di Procida – Bacoli: 4 uomini in fuga pericolosa dai carabinieri. Arrestati, uno era latitante Bellomo (FI) attacca Gratteri: “Parole intimidatorie contro Il Foglio, votare Sì al referendum per fermare la magistratura politicizzata” Rangers Qualiano, vittoria netta contro il Me. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sversamento rifiuti a Qualiano: discarica abusiva in zona Pozzo Nuovo Articoli correlati Discarica abusiva a Pozzo Nuovo: Qualiano sommersa dai rifiutiUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Qualiano, discarica abusiva in via Falcone: nuovo enorme sversamento illegaleEnnesimo abbandono di rifiuti in via Falcone, lato Circumvallazione: cumuli sempre più grandi e nessun intervento da parte dell’amministrazione... Sversamento rifiuti a Qualiano discarica abusiva in zona Pozzo Nuovo