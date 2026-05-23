Putin prepara la risposta dopo il raid su Starobelsk | 16 morti tra cui 4 bambini Kiev colpisce in profondità la Russia

Droni ucraini hanno colpito Starobelsk, causando 16 morti, tra cui quattro bambini, e 42 feriti. L’attacco si è verificato nella regione di Luhansk, sotto occupazione russa. Dopo l’attacco, le autorità russe stanno preparando una risposta. La regione è stata colpita in modo diretto, con danni e vittime confermate. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni alle infrastrutture o altre conseguenze immediate.

(Adnkronos) – Vladimir Putin prepara la risposta all’attacco ucraino contro Starobelsk, nella regione di Luhansk occupata dai russi, dove un raid con droni attribuito a Kiev ha provocato almeno 16 morti e 42 feriti. Tra le vittime ci sono anche quattro bambini, estratti senza vita dalle macerie di quello che Mosca definisce uno studentato civile. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Mass discontent in Russia over internet shutdown - Putin preparing to clampdown on protests

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