Nelle ultime ore sono stati segnalati nuovi attacchi russi che hanno causato la morte di cinque soccorritori. Nel frattempo, le forze di Kiev hanno condotto un'operazione contro le difese russe, colpendo obiettivi strategici. Si attende di conoscere l’effetto di un attacco a una fabbrica a Cheboksary sulla produzione industriale russa. La proposta di tregua avanzata da Mosca è stata respinta da Kiev.

? Cosa scoprirai Come influirà il colpo alla fabbrica di Cheboksary sulla produzione russa?. Perché la proposta di tregua di Putin è stata rifiutata da Zelensky?. Quali sono le conseguenze dei nuovi attacchi ucraini sui siti strategici?. Cosa accadrà alla capacità tecnologica russa dopo il danno al complesso VNIIR-Progress?.? In Breve Poltava registra 4 morti e 31 feriti per attacco combinato drone e missile.. Un ferito a Cheboksary dopo colpo ucraino alla fabbrica JSC VNIIR-Progress.. Zelensky rifiuta la tregua proposta da Putin per l'8 e 9 maggio.. Un decesso e due feriti registrati nella regione di Kharkiv.. Cinque persone perdono la vita tra cui soccorritori durante i nuovi attacchi russi nelle regioni di Poltava e Kharkiv avvenuti in queste ore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raid russi: 5 morti tra i soccorritori, Kiev colpisce la difesa russa

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