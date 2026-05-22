Attacco con droni a Lugansk | colpito un dormitorio studentesco almeno quattro morti

Nella notte, nella regione controllata dalla Russia, si è verificato un attacco con droni che ha colpito un dormitorio studentesco. L’attacco ha causato almeno quattro vittime tra le persone presenti nella struttura. Le autorità locali stanno raccogliendo informazioni sul bilancio delle vittime e sui danni subiti. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’attacco o sulle eventuali responsabilità. La zona rimane sotto stretta osservazione delle forze di sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Immagine di repertorio. Raid nella notte nella regione controllata dalla Russia. È di almeno quattro vittime il bilancio dell’attacco condotto con droni contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, territorio ucraino attualmente sotto controllo russo. A riferirlo è stata la commissaria russa per i diritti umani, Yana Lantratova, citata dall’agenzia Tass. Colpito un edificio di cinque piani a Starobelsk. Secondo quanto comunicato dal Comitato investigativo russo, il raid avrebbe preso di mira un edificio residenziale di cinque piani situato nella città di Starobelsk. Le autorità sostengono che il dormitorio sia stato centrato da quattro droni ad ala fissa durante quello che viene definito un “attacco mirato”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Attacco con droni a Lugansk: colpito un dormitorio studentesco, almeno quattro morti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Massiccio attacco di droni su Mosca e dintorni, almeno tre morti – Il videoDecine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno tre morti e alcune decine di feriti. Turchia, almeno quattro morti nel secondo attacco in una scuola in due giorniIl 15 aprile uno studente ha aperto il fuoco in una scuola nel sudest della Turchia, uccidendo almeno quattro persone, tra cui tre compagni di... Raid ucraino su dormitorio a Lugansk: 4 morti e 35 feriti tra gli studentiUn tragico attacco di droni ucraini ha colpito un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, area attualmente sotto controllo russo, causando la morte di almeno quattro persone. L'episodio, avve ... it.blastingnews.com Droni ucraini colpiscono studentato, morti due giovaniUn dormitorio studentesco che ospitava 86 giovani tra i 14 e i 18 anni è stato colpito in un attacco di droni ucraini nella regione ucraina di Lugansk, controllata dai russi. avvenire.it