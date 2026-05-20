Veronese allarme nei Pronto soccorso | rischio aggressioni ai medici

Nelle ultime settimane, i Pronto soccorso hanno registrato un aumento di episodi di aggressioni nei confronti di medici e personale sanitario. La presenza di una sola guardia giurata durante i turni notturni non sembra sufficiente a prevenire comportamenti violenti. La Regione sta valutando misure concrete per rafforzare la sicurezza nei reparti di emergenza, ma al momento non sono stati ancora annunciati dettagli specifici. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie e delle forze dell’ordine.

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