Veronese allarme nei Pronto soccorso | rischio aggressioni ai medici
Nelle ultime settimane, i Pronto soccorso hanno registrato un aumento di episodi di aggressioni nei confronti di medici e personale sanitario. La presenza di una sola guardia giurata durante i turni notturni non sembra sufficiente a prevenire comportamenti violenti. La Regione sta valutando misure concrete per rafforzare la sicurezza nei reparti di emergenza, ma al momento non sono stati ancora annunciati dettagli specifici. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie e delle forze dell’ordine.
? Punti chiave Come possono una sola guardia giurata e i medici gestire l'aggressività?. Quali misure concrete proporrà la Regione per blindare i Pronto soccorso?. Perché il personale sanitario è costretto a gestire la sicurezza pubblica?. Quali incentivi serviranno per evitare il collasso dei reparti d'emergenza?.? In Breve Consiglieri Bigon e Trevisi chiedono presidi di sicurezza h24 nei pronto soccorso veronesi.. Vigilanza attuale limitata a una sola guardia giurata per turno nelle strutture provinciali.. Richiesta incentivi per medici, infermieri e Oss secondo Piano Socio-Sanitario 2022-2026.. Necessità di coordinamento con forze dell'ordine per gestire utenti sotto l'effetto di sostanze. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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