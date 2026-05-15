In alcune strutture di pronto soccorso sono stati attivati percorsi dedicati e stanze di isolamento per prevenire la diffusione di agenti patogeni come l'hantavirus. Sono state predisposte anche camere con pressione negativa, progettate per contenere eventuali contaminazioni. Questa misura si aggiunge a quanto già adottato durante l'emergenza del Covid-19, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione su eventuali rischi infettivi. Le procedure sono state rafforzate per garantire la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario.

TREVISO - Percorsi protetti e stanze per l'isolamento. Fino alle camere con pressione negativa, che impediscono la diffusione degli agenti patogeni. Sono i punti fondamentali del piano scattato nei pronto soccorso degli ospedali trevigiani per l'allerta Hantavirus. Il sistema consente di prendere in carico subito, e al meglio, eventuali pazienti con sintomi sospetti. Al momento, va specificato, non ce ne sono nella Marca. Ed è risultato negativo anche il medico del Sudafrica ricoverato a Padova, che comunque resterà in quarantena fino al 7 giugno. Ma il primo obiettivo in questi casi è non farsi trovare impreparati. «Dopo il Covid,... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Hantavirus, scatta il piano di isolamento nei pronto soccorso: «Dopo il Covid l'attenzione deve rimanere molto alta»

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