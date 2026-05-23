In 54 comuni della Puglia si svolgono le elezioni comunali. Tra i più rilevanti ci sono Conversano e Molfetta, dove si sfidano i candidati principali. Le inchieste giudiziarie in corso nei centri del Barese potrebbero avere un impatto sul risultato delle elezioni. La consultazione si tiene in un contesto di tensioni politiche e di indagini in corso. Non sono stati ancora annunciati i risultati ufficiali.

? Punti chiave Chi vincerà la sfida tra i candidati a Conversano e Molfetta?. Come influenzeranno le inchieste giudiziarie il voto nei centri del Barese?. Quali sfide affronteranno i nuovi sindaci di Andria e Trani?. Perché la frammentazione politica rischia di paralizzare i comuni pugliesi?.? In Breve 743mila elettori pugliesi voteranno il 24 e 25 maggio per 744 nuovi sindaci.. L'arresto del candidato Pd Alessandro Lomele a Conversano coinvolge tredici persone per reati gravi.. A Manduria corrono sei candidati con quindici liste diverse per la guida del comune.. A Monteleone di Puglia nove candidati si sfidano per il governo di 900 abitanti.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, 54 comuni al voto: tra sfide politiche e scosse giudiziarie

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54 Comuni pugliesi al voto il 24 e 25 maggio, nella Bat sfide aperte ad Andria, Trani e Minervino

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