Pavia | indennità turni anche in ferie vittoria storica

Il Tribunale di Pavia ha deciso che l’indennità per i turni deve essere riconosciuta anche durante le ferie. La sentenza riguarda gli operatori sanitari lombardi e riguarda il calcolo delle indennità. La decisione si applica a tutti i lavoratori del settore che svolgono turni, influenzando direttamente il loro compenso e le condizioni contrattuali.

Il Tribunale di Pavia ha stabilito che l’indennità per i turni deve essere conteggiata anche durante le ferie, una decisione che impatta direttamente sul bilancio familiare degli operatori sanitari lombardi. Questa sentenza storica, emessa contro il Policlinico San Matteo, impone il pagamento delle differenze retributive alla lavoratrice coinvolta nella vertenza promossa dal sindacato Fials. L’impatto economico è immediato e tangibile: chi lavora con orari pesanti non subirà più una penalizzazione finanziaria quando va in vacanza. La magistratura ha accolto le richieste presentate dall’avvocato Mariaconcetta Milone, riconoscendo che la retribuzione feriale deve riflettere quella percepita durante il lavoro attivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pavia: indennità turni anche in ferie, vittoria storica Articoli correlati Sentenza storica a Pavia: "Indennità turni pure in ferie per chi lavora in ospedale"La quota di stipendio legata al lavoro su turni dev’essere inclusa nel calcolo della retribuzione durante i giorni di ferie, riconoscendo agli... Steat perde anche in Appello. Indennità ferie ai lavoratoriAnche la Corte di Appello di Ancona dà ragione ai lavoratori della Steat Spa sulle indennità ferie. Una selezione di notizie su Pavia indennità turni anche in ferie... Discussioni sull' argomento Sentenza storica a Pavia: Indennità turni pure in ferie per chi lavora in ospedale; Tribunale di Pavia: Indennità di turno va riconosciuta anche durante le ferie. Vittoria per il sindacato Fials; Sentenza storica del Tribunale di Pavia: le ferie dei sanitari non possono essere tagliate; Sentenza storica a Pavia | Indennità turni pure in ferie per chi lavora in ospedale. Sentenza storica a Pavia: Indennità turni pure in ferie per chi lavora in ospedaleIl San Matteo condannato a pagare la differenza ... msn.com Pavia, i carabinieri intervengono per un furto in casa e scoprono una serra di marijuana dal vicino #pavia x.com Pavia, eccoci!!! Da stasera e fino a domenica al Teatro Fraschini. Paolo - facebook.com facebook