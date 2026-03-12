La Corte di Appello di Ancona ha confermato che i lavoratori della Steat Spa devono ricevere le indennità ferie. La decisione segue un procedimento legale iniziato dai dipendenti per ottenere quanto loro dovuto. La sentenza si aggiunge a quella di primo grado, rafforzando la posizione dei lavoratori in questa vertenza. La questione riguarda i compensi relativi alle ferie maturate dai dipendenti dell’azienda.

Anche la Corte di Appello di Ancona dà ragione ai lavoratori della Steat Spa sulle indennità ferie. Dopo la positiva sentenza del Tribunale di Fermo dell’11 marzo 2025 con la quale si statuiva che, per un autoferrotranviere, la retribuzione durante le ferie deve includere tutte le componenti normalmente percepite durante i periodi di lavoro, la Corte di Appello di Ancona, cui si era rivolta la Steat Spa, società esercente l’attività di trasporto pubblico locale nella provincia di Fermo, ha confermato la sentenza di primo grado condannando nuovamente la società al pagamento, sin dal 2007, delle indennità per ferie in favore di alcuni lavoratori che, assistiti dalla Usb Lavoro Privato e dall’avvocato Giuseppe Camaioni, avevano adito le vie legali, resistendo anche nel secondo grado di giudizio invocato dalla società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Steat perde anche in Appello. Indennità ferie ai lavoratori

