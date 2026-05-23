Psicologo di base nel Lazio lettera a Rocca | La salute mentale è un' emergenza sociale

Un psicologo di base nel Lazio è stato al centro di un appello rivolto al presidente della regione. La consigliera regionale del Partito democratico ha inviato una lettera a Francesco Rocca, chiedendo l’istituzione di questo servizio. La proposta di legge di iniziativa popolare mira a creare un servizio di assistenza psicologica di base. La richiesta sottolinea che la salute mentale rappresenta un’emergenza sociale.

Appello al presidente della Regione, Francesco Rocca, per istituire lo psicologo di base nel Lazio: la consigliera regionale del Partito democratico del Lazio Sara Battisti, prima firmataria della proposta di legge di iniziativa legislativa popolare per l’istituzione del servizio di assistenza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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