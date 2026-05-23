Psicologo di base nel Lazio lettera a Rocca | La salute mentale è un' emergenza sociale

Da latinatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un psicologo di base nel Lazio è stato al centro di un appello rivolto al presidente della regione. La consigliera regionale del Partito democratico ha inviato una lettera a Francesco Rocca, chiedendo l’istituzione di questo servizio. La proposta di legge di iniziativa popolare mira a creare un servizio di assistenza psicologica di base. La richiesta sottolinea che la salute mentale rappresenta un’emergenza sociale.

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Appello al presidente della Regione, Francesco Rocca, per istituire lo psicologo di base nel Lazio: la consigliera regionale del Partito democratico del Lazio Sara Battisti, prima firmataria della proposta di legge di iniziativa legislativa popolare per l’istituzione del servizio di assistenza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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