Psicologo di base a Roma e nel Lazio lettera a Rocca | La salute mentale è un' emergenza sociale

Un psicologo di base potrebbe essere presto disponibile a Roma e nel Lazio. La proposta, firmata dalla consigliera regionale del Partito Democratico, invita il presidente della regione a istituire questo servizio, evidenziando come la salute mentale rappresenti un’emergenza sociale. La richiesta si basa su una legge di iniziativa popolare volta a garantire un supporto psicologico accessibile a livello territoriale.

Appello al presidente della Regione, Francesco Rocca, per istituire lo psicologo di base a Roma e nel Lazio: la consigliera regionale del Partito democratico del Lazio Sara Battisti, prima firmataria della proposta di legge di iniziativa legislativa popolare per l’istituzione del servizio di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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