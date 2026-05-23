Psicologo di base a Viterbo e nel Lazio lettera a Rocca | La salute mentale è un' emergenza sociale

Una consigliera regionale del Lazio ha scritto al presidente della regione per chiedere l’istituzione dello psicologo di base a Viterbo e in tutta la regione. La proposta di legge di iniziativa popolare mira a creare un servizio di assistenza psicologica di primo livello, considerato un’emergenza sociale. La richiesta arriva in un momento in cui si evidenzia la crescente necessità di supporto per la salute mentale. La lettera sottolinea l’importanza di un intervento immediato e diffuso sul territorio.

Appello al presidente della Regione, Francesco Rocca, per istituire lo psicologo di base a Viterbo e nel Lazio: la consigliera regionale del Partito democratico Sara Battisti, prima firmataria della proposta di legge di iniziativa legislativa popolare per l'istituzione del servizio di assistenza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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