Salute mentale | proposta per lo psicologo di base a Campobasso

A Campobasso si discute di una proposta per introdurre lo psicologo di base nei distretti sanitari, con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi di salute mentale. La proposta prevede l’attivazione di un nuovo servizio di assistenza psicologica territoriale, finanziato con fondi pubblici destinati alla sanità locale. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, coinvolgendo le autorità sanitarie e i rappresentanti delle istituzioni.

? Punti chiave Come cambierà l'accesso ai servizi nei distretti sanitari di Campobasso?. Chi finanzierà concretamente il nuovo servizio di assistenza psicologica territoriale?. Come verranno distribuiti i due nuovi psicologi in ogni distretto?. Perché questa proposta mira a superare i pregiudizi sulla salute mentale?.? In Breve Investimento di 400mila euro annui tramite risorse regionali e fondi per la prevenzione.. Due psicologi per ogni distretto sanitario della provincia di Campobasso.. Partecipazione di Marialuisa Forte e Alessandra Ruberto al confronto con i giornalisti.. Necessità di dialoghi tecnici con la Struttura commissariale del Molise e l'Asrem.🔗 Leggi su Ameve.eu

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