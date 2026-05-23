psg niente stretta di mano tra zabarnyi e safonov in partitella

Notizia in breve

Prima della partita amichevole di questo pomeriggio, Ilya Zabarnyi e Matvey Safonov, entrambi portieri del PSG, non si sono scambiati la stretta di mano. Zabarnyi è ucraino e Safonov russo. La mancanza di contatto tra i due si è verificata prima dell'inizio della partita. Non sono stati segnalati ulteriori comportamenti o motivazioni legate a questa scelta. La partita si è svolta senza altri episodi riguardanti i due giocatori.