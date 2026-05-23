Psg niente stretta di mano tra Zabarnyi e Safonov in partitella
Prima della partita amichevole di questo pomeriggio, Ilya Zabarnyi e Matvey Safonov, entrambi portieri del PSG, non si sono scambiati la stretta di mano. Zabarnyi è ucraino e Safonov russo. La mancanza di contatto tra i due si è verificata prima dell'inizio della partita. Non sono stati segnalati ulteriori comportamenti o motivazioni legate a questa scelta. La partita si è svolta senza altri episodi riguardanti i due giocatori.
I due compagni di squadra al Psg Ilya Zabarnyi (ucraino) e Matvey Safonov (russo) non si sono stretti la mano prima della partitella amichevole di questo pomeriggio. Stando a Le Parisien, si tratterebbe "principalmente di una misura precauzionale. Dall'inizio della stagione, i due giocatori hanno evitato di mostrarsi troppo vicini per limitare qualsiasi strumentalizzazione politica del conflitto che contrappone i due Paesi dal 2022". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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