Marta Kostyuk ha vinto il torneo WTA di Madrid 2026, sconfiggendo in finale Mirra Andreeva in due set, 6-3, 7-5. La giovane tennista ucraina, di 23 anni, ha ottenuto il suo primo titolo 1000 e ha migliorato il suo posizionamento nella classifica mondiale, passando dalla 23ª alla 15ª posizione. Alla fine del match, non è stata scambiata la stretta di mano tra le due giocatrici.

Marta Kostyuk batte in finale Mirra Andreeva e vince il Wta Madrid 2026. La 23enne ucraina ha trionfato in due set per 6-3 7-5 conquistando così il suo primo titolo 1000 e un nuovo best ranking che la proietta dalla 23a alla 15a posizione della classifica mondiale. Lacrime per la 19enne russa, n°8 del mondo, che manca il terzo trofeo della stagione e il sesto della carriera. CUE THE BACKFLIP? @martakostyuk races to her FIRST career WTA 1000 title with a straight sets win over Andreeva! #MMOPEN pic.twitter.comsRIJwo8u9M — wta (@WTA) May 2, 2026 Kostyuk batte Andreeva ma non le stringe la mano. Non è passato inosservato il fatto che Kostyuk non ha stretto la mano alla sua avversaria, originaria di Krasnoyarsk, in Siberia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kostyuk batte Andreeva e vince il Wta Madrid 2026, niente stretta di mano a fine match

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